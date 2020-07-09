Чебоксары, , 17:09 — REGNUM В Чувашии ненадолго спадёт жара. Вдоль Суры через западные районы республики проходит зона грозовых дождей, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, ближайшие сутки местами ожидаются ливневые дожди, может выпасть до 45 литров на 1 кв. метр земли, что превышает половину месячной нормы. Возможны грозы и град, при грозе ветер может достигать 18 м/с.

При этом спадёт аномальная жара, превышавшая 30-градусную отметку: 10 июля в Чувашии температура составит +18…+23 градусов.

По данным Чувашгидромета, 11 июля в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура составит +21…+26 градусов.

По словам синоптика-любителя, комфортная летняя погода сменится новой волной жары в начале следующей недели.