Ростов-на-Дону, , 17:01 — REGNUM В Ростовской области двое полицейских стали фигурантами уголовного дела о получении взятки через посредника. Подробности задержания правоохранителей ИА REGNUM сообщили в региональном управления СКР 9 июля.

Как полагают следователи, двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции №2 в Новочеркасске за 150 тыс. рублей не предоставлять следователям информацию о причастности новочеркассца к краже алкоголя из продуктового магазина. Деньги полицейские потребовали передать через посредника.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», в отношении 32-летнего знакомого — по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

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