Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Похищенного в центре Екатеринбурга Олега С. обнаружили следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Гражданина ранее насильно увезли со стройки по улице Шейнкмана неизвестные злоумышленники. До этого мужчина уже несколько лет отказывал застройщику в продаже своей постройки на территории строящегося объекта.

Сейчас найденного жителя допрашивают следователи. По факту похищения возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кисловодске арестовали гражданина, подозреваемого в похищении человека и покушении на убийство.

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