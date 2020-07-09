Чебоксары, , 16:02 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погибла 15-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Фигурантом уголовного дела стал житель Марпосада. Авария произошла вечером 7 июля на участке трассы Марпосад — Аксарино. Следствие полагает, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при управлении «Хендай Солярис» нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на «встречку», где сбил насмерть идущую навстречу 15-летнюю девушку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в центре Чебоксар троллейбус врезался в опору линии электропередач. В полиции полагают, что причиной происшествия мог стать отказ тормозов. На момент ДТП в салоне находились около двух десятков человек, из них шестеро с ушибами обратились в больницу.

Подробнее: В Чебоксарах проводится проверка по факту ДТП с участием троллейбуса