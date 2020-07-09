Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в получении взятки задержали двух полицейских. В настоящее время сотрудники уволены из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

Задержание произошло в Новочеркасске, сообщает ряд СМИ. По предварительной информации, сотрудники уголовного розыска были задержаны в момент получения 150 тыс. рублей. Деньги предназначались за сокрытие преступления.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2020 года в Новочеркасске был задержан и отправлен под домашний арест начальник городского отдела ГИБДД. Его подозревают в получении взятки.