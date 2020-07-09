Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого годовалый ребёнок получил тяжёлые травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 9 июля.

Авария произошла вечером 8 июля на грунтовой дороге неподалёку от хутора Андреев Заветинского района. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, вследствие чего машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира, в том числе ребёнок 2019 года рождения, который находился на руках у матери.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка, а также напомнили о необходимости использования удерживающих устройств для детей.