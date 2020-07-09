Нальчик, , 15:41 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии пострадал при восхождении на пик МНР турист из Москвы. Информация об этом поступила в региональное управление МЧС в полдень 9 июля.

На поиски альпиниста вышел отряд спасателей в составе девяти человек. Имеется информация, что 46-летний москвич находится на высоте 3700 метров в ущелье Адыр-Су. По предварительным данным, он получил травму головы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС, в горах респубилки также проводится еще одна поисково-спасательная операция. Уже 10-й день спасатели ищут мальчика, находившегося в машине, которая сорвалась в реку 30 июня. За это время были обнаружены тела двоих пассажиров автомобиля — женщины и девочки-подростка.