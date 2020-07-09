Тверь, , 15:18 — REGNUM В Тверской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей основной сети во всех районах, пострадавших от непогоды 7 июля и 8 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительств Тверской области.

Для ликвидации в Верхневолжье последствий стихии по поручению губернатора Игоря Рудени создан оперативный штаб, куда вошли руководители профильных ведомств Правительства региона, сотрудники МЧС, энергетики. Ситуация с восстановлением энергоснабжения на территориях, пострадавших от непогоды, находится на постоянном контроле главы региона.

В Тверскую область были направлены дополнительные силы и средства компании «Россети Центр» из других регионов, что позволило ускорить ход аварийно-восстановительных работ. Всего к ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе Верхневолжья была привлечена 181 бригада в составе 779 человек, свыше 255 единиц автомобильной и специальной техники.

Помощь жителям региона оказали сотрудники пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Тверской области. Организована работа по распилу упавших веток и вывозу их с дорог и дворов. Помимо адресной помощи подразделения Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона убрали упавшие деревья и ветки с территорий социально значимых объектов.

Энергетики будут продолжать восстановительные работы в Тверской области непрерывно, до полного восстановления электроснабжения потребителей. «Россети Центр Тверьэнерго» просит жителей Тверской области оперативно сообщать о фактах перебоев в электроснабжении по телефону круглосуточной «прямой линии»