, 15:19 — REGNUM Трое военнослужащих погибли и ещё шестеро были ранены в результате подрыва грузовика в северо-западной турецкой провинции Сакарья. Об этом 9 июля сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на губернатора провинции Четина Октайя Калдырыма.

По информации источника, военнослужащие занимались перевозкой фейерверков с пиротехнической фабрики, на которой 3 июля прогремел взрыв, для подрыва их на территории карьера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что на фабрике фейерверков неподалеку от города Хендек произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека и еще 114 пострадали. Позднее стало известно, что причиной произошедшего, вероятнее всего, стал несчастный случай, так как эксперты не обнаружили признаков поджога или саботажа.