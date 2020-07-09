Чехов, Московская область, , 15:14 — REGNUM Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на подмосковной трассе. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По сообщению представителя пресс-службы, столкновение произошло 9 июля на дороге Чепелево — Вельяминово. Участниками дорожной аварии стали рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пострадали два человека, их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области 8 июля в двух дорожно-транспортных происшествиях погибли два водителя мотоциклов.