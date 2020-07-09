Уфа, , 15:15 — REGNUM Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в жилом доме в деревне Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел ночью 9 июля в деревне Бердышла Ишимбайского района.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит жилой дом размером 6×8 м. Отмечается, что во время борьбы с огнем они обнаружили тело мужчины 1955 года рождения.

В настоящее время они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии погибло в пожарах восемь человек