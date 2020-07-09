Енисейский район, Красноярский край, , 15:03 — REGNUM В Енисейском районе Красноярского края медведь напал на женщину.

ЧП произошло около о. Лесное в Енисейском районе, где отдыхала семья с маленьким ребёнком.

По предварительным данным, медведь вышел из тайги и напал на женщину, прогуливающуюся по дороге. Как передаёт ТВК, пострадавшую, всю в ранах, нашёл супруг. Он повёз женщину в больницу, но она скончалась в пути.

Медведя разыскивают охотоведы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке охотоведы отстрелили медведя, который ранее напал на рыбака.

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