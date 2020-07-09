Воронеж, , 15:03 — REGNUM В Воронежской области 8 июля в двух дорожно-транспортных происшествиях погибли два води теля мотоциклов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В посёлке городского типа Анна около 12:55 часов на улице Воронежской 35-летний житель Алтайского края, управляя скутером ОМАХ, не справился с управлением и въехал в дерево. В больнице он скончался от полученных травм.

В посёлке Михайловский Новохопёрского района в 19:10 на улице Центральной 27-летний местный житель на мопеде Gepard столкнулся с грузовиком ЗИЛ 4703. Водитель мопеда скончался на месте, его пассажир госпитализирован с травмами.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 110 ДТП, из них в Воронеже — 72, на федеральных трассах — шесть, в районах — 32. В девяти ДТП травмы различной степени тяжести получили 16 человек, два человека погибли.