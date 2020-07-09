Москва, , 14:59 — REGNUM Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является не последним задержанием чиновника такого уровня в России. Об этом 9 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Это не последнее задержание руководителя такого уровня. То, что мы видим сейчас — это пример грамотной, квалифицированной работы ФСБ. И это та самая национализация элит, за которую мы голосовали в том числе путем одной из поправок к Конституции РФ. Во власти должны быть люди, которые ориентированы на работу в интересах страны, народа. Которые не должны иметь ни криминальных связей, ни связей с иностранными государствами. Это вопрос национальной безопасности», — сказал Коротченко.

Эксперт также отметил, что никакой политической подоплеки в этом деле нет — ФСБ профессионально выполняет свои обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля правоохранительные органы задержали Фургала по подозрению в организации заказных убийств в 2004 и 2005 году. Губернатора доставили в Москву.