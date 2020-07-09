Душанбе, , 14:46 — REGNUM Вв Таджикистане 9 июля, в 11:40 по местному времени зафиксированы подземные толчки магнитудой 4.5.

Эпицентр землетрясения, по данным Европейской сейсмологической службы, находился в 10 км к югу от Спитаменского района на глубине 10 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В столице Таджикистана землетрясение не ощущалось, сила толчков в Душанбе составила 2 балла.

Ранее, 4 июля, землетрясение на территории Таджикабадского района в 5 баллов привело к частичным разрушениям жилых домов и хозпостроек.