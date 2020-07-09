Омск, , 14:35 — REGNUM Проверки по фактам несчастных случаев с детьми проводятся в Омской области, сообщили ИА REGNUM 9 июля в региональном следственном управлении СКР.

За один день в регионе из окон выпали двое детей — семилетний и полуторагодовалый мальчики.

По предварительным данным, вечером 8 июля в Омске из окна квартиры, расположенной на шестом этаже в доме на ул. Моторной, случайно облокотившись на москитную сетку, выпал семилетний мальчик, находившийся дома с 20-летним братом. Ребёнок упал на мягкую землю клумбы, у него зафиксированы ушибы и сломано бедро.

Днём 8 июля в городе Калачинске Омской области полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. По данным ведомства, за ребёнком дома присматривала мать. Она оставила сына одного на несколько минут, в это время он успел залезть на подоконник открытого настежь окна. В результате падения мальчик получил ушибы.

«В настоящее время дети находятся под наблюдением в больницах, их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани четырёхлетняя девочка погибла, выпав из окна восьмого этажа.

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