Уфа, , 14:42 — REGNUM Мужчину сняли с арки Бельского моста в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 9 июля спасатели получили информацию о том, что на арке моста сидит мужчина, который свесил ноги.

Спасатели срочно выехали на место происшествия. Кроме этого, к мосту вышло плавсредство, чтобы подстраховать мужчину в случае его падения с арки. Спасатели, использовав альпинистское снаряжение, добрались до него и уговорили спуститься.

По предварительной информации, житель Уфы 1989 года рождения был в нетрезвом состоянии. Его передали стражам порядка.

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