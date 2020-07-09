Соединённые Штаты Америки, , 14:34 — REGNUM Спасатели продолжают поиски актрисы Наи Риверы. Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.

Известно, что молодая женщина отправился на озеро накануне днём вместе со своим маленьким сыном и взяла напрокат лодку. Несколько часов спустя местный лодочник обнаружил дрейфующую лодку со спящим ребёнком.

Мальчик рассказал стражам порядка, что он и его мать купались в озере, но она на лодку уже не вернулась.

Спасатели приступили к поискам женщины, однако обследование озера пока результатов не дало. По предварительным данным, Ная Ривера утонула. Но пока она числится пропавшей без вести.

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