Кабул, , 14:33 — REGNUM Крушение на территории афганской провинции Баглан, расположенной на северо-востоке страны, потерпел учебный вертолет ВС Афганистана. Об этом 9 июля сообщает агентство Пажвак.

Также уточняется, что упавший вертолет принадлежал 209 армейскому корпусу афганской армии «Шахин».

Кроме этого, в настоящий момент не сообщается о погибших или пострадавших во время данного крушения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военно-воздушные силы Перу обнаружили останки семи человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-17 на севере страны.