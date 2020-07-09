Казань, , 14:08 — REGNUM В Татарии задержали заместителя директора музея-заповедника «Остров-Град Свияжск», которого вместе с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Следствие установило, что в 2018 году минкультуры Татарии заключило с предпринимателем из Санкт-Петербурга госконтракт на поставку реставрационного оборудования для музея-заповедника на сумму более 10,6 млн рублей. После того, как оборудование поступило, замдиректора и неустановленные должностные лица в сговоре с поставщиком составили подложную накладную о соответствии оборудования госконтракту, на основании которой произвели оплату. В ходе проверки выяснилось, что вместо трех агрегатов, предназначенных для обработки и сохранения экспонатов, в музей-заповедник были поставлены другие, которые оказались дешевле заявленных. Кроме этого, в нарушение госконтракта после подписания накладной оборудование поставлялось частями без фактической приемки и проверки на соответствие заказу-спецификации и техзаданию.

Музею-заповеднику и государству причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

В отношении замдиректора решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, Следственный комитет по Татарии возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт больницы в Лениногорске.

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