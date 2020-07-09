, 13:26 — REGNUM В Этнографическом музее народов Забайкалья в Бурятии змея напала на пятилетнего ребёнка, игравшего возле административного здания. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily» со ссылкой на сообщение министерства культуры республики.

Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему помощь. К настоящему времени, как отмечается, здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что атаковал ребёнка щитомордник.

«За всю историю работы музея такой инцидент произошёл впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет», — говорится в сообщении.

Добавим, что в Этнографическом музее есть зоологический сад, где обитают волки, яки, олени, павлины и другие животные. По данным минкультуры, на днях здесь появилась пара альпаков. Они были приобретены из передвижного зоопарка, который в связи с пандемией оказались в Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Уфы обнаружил в своей квартире змею. Выяснилось, что за пять месяцев до этого она ушла от своей хозяйки.

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