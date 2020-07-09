Дижон, Франция, , 13:31 — REGNUM Количество задержанных после июньских беспорядков во французском городе Дижоне увеличилось на пять человек. Об этом сообщает 9 июля издание Ouest France.

Источники издания уточняют, что четверых задержанных поместили под стражу. Указано также, что суд в конце июня признал вину 11 задержанных по этому делу в торговле наркотиками и вооруженном участии в скоплении людей.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Дижоне не утихали с 12 по 15 июня, они начались после конфликта выходцев из Чечни с местными жителями магрибского происхождения. Конфликт произошёл из-за избиения чеченского юноши.

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