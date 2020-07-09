Красноярск, , 13:20 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о незаконной игорной деятельности в Красноярском крае задержаны 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») возбуждено в отношении 14 жителей Красноярского края в возрасте от 27 до 35 лет.

По предварительной версии следствия, с марта 2018 года по 31 мая 2020 года подозреваемые незаконно осуществляли в Красноярске и Железногорске деятельность по организации и проведению азартных игр. Использовались игровое оборудование и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет. Доход от данной деятельности составил не менее 83 млн рублей.

В ходе обысков и осмотров мест происшествия, в квартирах и автомобилях подозреваемых обнаружили и изъяли более миллиона рублей наличными, банковские карты, более 20 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации (более 20 единиц), сим-карты, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и транспортные средства. Изъято два автомобиля марок AUDI и BMW, несколько единиц травматического оружия и боеприпасов к нему.

Также изъяты 28 игровых автоматов, два стола и другие предметы для игры в покер, материнские платы и иные составляющие игорного оборудования.

12 из 14 подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Ещё двоих участников группы разыскивают, расследование продолжается.

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