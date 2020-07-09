Москва, , 12:50 — REGNUM Обыск в офисе «МБХ медиа» связан с делом ЮКОСа, сообщает 8 июля РИА Новости со ссылкой на сотрудника редакции.

«В редакции проходит обыск. Там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин», — сказал он, добавив, что дело связано с ЮКОСом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи провели обыски у членов организации «Открытая Россия», а также муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.

Также сообщалось, что по этому же делу идут обыски у координатора организации Татьяны Усмановой и шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова.

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