Москва, , 12:45 — REGNUM В Москве бросили бутылку с горючей жидкостью в салон красоты. Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в первой половине дня на Береговом проезде.

«Двое неизвестных бросили коктейль Молотова в помещение салона красоты на западе столицы и скрылись. Возгорание было ликвидировано», — сообщили в источнике.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Старомайнского района, которого обвинили в попытке сжечь дом своего знакомого.

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