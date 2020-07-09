Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства преступления, совершённого в отношении шестилетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, инцидент произошёл 6 июля в Кашарском районе. 32-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения избила шестилетнего пасынка, затем ранила его кухонным ножом. Мальчику причинён лёгкий вред здоровью.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следствием будет дана правовая оценка родителям (законным представителям) ребёнка, а также органам профилактики», — уточнили в ведомстве.