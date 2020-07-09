Нязепетровск, Челябинская область, , 12:27 — REGNUM В Челябинской области идёт проверка по факту гибели 12-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Известно, что ребёнок утонул в водохранилище, а реке Уфа. Это произошло 8 июля. По предварительным данным, вместе с родителями он приехал из Свердловской области. В водоёме ребёнок упал с надувного матраса.

Сейчас выясняются обстоятельства ЧП и устанавливается причина смерти ребёнка. По результатам проверки силовики примут соответствующее решение.