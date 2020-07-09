Архангельск, , 12:25 — REGNUM Вчера вечером, 8 июля, в Архангельской области, в реке Устья у села Шангалы утонул 6-летний мальчик. Это шестой случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, ребенок купался в присутствии матери, находившейся на берегу реки в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следователи проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай гибели ребенка на водоеме в этом году был зафиксирован архангельскими следователями в Приморском районе — 3 июня на дачном участкеутонулдвухлетний мальчик.