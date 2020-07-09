Уфа, , 12:36 — REGNUM 11 человек спасли на водных объектах за минувшие сутки в Уфе. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие 24 часа спасатели отвоевали у воды 11 человек, в том числе четверых детей. При этом семь отдыхающих было спасено на пляже «Сипайловское сочи». А двух человек спасли на воде на пляже «Солнечный». Здесь женщину стало уносить течение, а молодой человек захотел поплавать по фарватеру и начал тонуть.

В районе пляжа «Карьерное» спасатели помогли мальчику 14-и лет, который купался в несанкционированном месте и начал тонуть. А парня 18-и лет спасли на зоне отдыха «Берег солнца». Он не рассчитал свои силы и тоже начал тонуть.

Спасатели напоминают о том, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде, а также не оставлять детей без присмотра.

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