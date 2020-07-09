Ульяновск, , 12:14 — REGNUM В Ульяновской области за сутки произошёл один лесной и три травяных пожара. Об этом 9 июля сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в Барышском районе произошёл лесной низовой пожар на площади 3,9 гектаров. Возгорание обнаружено в Акшуатовском участковом лесничестве 8 июля в 15:00 часов, его удалось ликвидировать в 21:00 часов. Для тушения пожара привлекались 23 человека, задействовано 12 единиц техники.

Травяные пожары общей площадь 0,049 гектаров на территории Барышского, Николаевского и Радищевского районов.

Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнём может привести к гибели большого количества людей, уничтожения имущества и «невосполнимой потери лесного массива».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Ульяновской области спасатели за сутки пять раз выезжали на тушение сухой травы, тогда площадь травяных пожаров составила 4,81 гектаров.

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Отметим, 8 июля на заседании комиссии по предупреждению ЧС был поднят вопрос защиты урожая, подготовки технической базы и обеспечения пожарной безопасности элеваторов, зернотоков и хлебоприемных пунктов.

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