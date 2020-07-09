Москва, , 12:14 — REGNUM Пресненский суд Москвы до 16 октября продлил домашний арест адвокату экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину, сообщает 9 июня пресс-служба суда.

Вершинину предъявлены обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он передал 300 тысяч долларов от одного человека к другому. Однако первый из них заподозрил, что его обманывают, и написал заявление в полицию. В данный момент он проходит по делу как потерпевший.

Вершинина арестовали в середине апреля. При этом его дело не связано с делом Абызова.

Как сообщало ИА REGNUM, Абызову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК («Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов при помощи офшорных коммерческих организаций, действуя в сговоре с другими лицами, похитил и впоследствии вывел за рубеж денежные средства в размере четырех миллиардов рублей.