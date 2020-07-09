Красноярск, , 12:10 — REGNUM На севере Красноярского края работает самолёт-зондировщик для искусственного вызывания осадков, сообщили ИА REGNUM 9 июля в министерстве лесного хозяйства региона.

Самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана» работает в районах края, где сложилась сложная лесопожарная обстановка. В основном он вылетает в труднодоступные территории, где действуют лесные пожары грозового происхождения.

«Состояние атмосферы позволило применять это воздушное судно с 6 июля. За два дня удалось вызвать дождь над шестью пожарами в Мотыгинском, Богучанском и Северо-Енисейском районах», — прокомментировал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Облака обрабатывают на высоте около 5 км над землей. Спецсамолет оснащён подвесной веерной установкой для пуска пиропатронов с йодистым серебром, которое способствует процессу кристаллизации в облаках. В результате идёт дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае со 2 июля введён режим ЧС в лесах. На утро 9 июля в регионе было зарегистрировано 107 лесных пожаров на площади 174 тыс. га.

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