Уфа, , 12:20 — REGNUM Уголовное дело по факту поставки в медучреждение недоброкачественных медицинских изделий возбуждено в Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время проверки сотрудниками прокуратуры было установлено, что в мае текущего года Республиканский онкологический диспансер заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку инструментов для электрохирургического генератора на общую сумму более 5,6 млн рублей.

Во время приемки инструмента, комиссия выявила дефекты на упаковке поставленных изделий. Кроме этого, на них отсутствует таможенная декларация, продукция на территорию РФ не ввозилась и не поставлялась. В связи с этим руководство диспансера написало заявление в прокуратуру.

Отмечается, что по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.

Расследование дела продолжается.

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