Новосибирск, , 12:03 — REGNUM В Новосибирске с начала 2020 года из окон выпали уже семь детей, двое из них погибли. Для сравнения, в 2019 году из открытых окон выпали девять детей в возрасте до пяти лет, трое из них погибли. Такие данные сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Власти призывают новосибирцев серьёзно отнестись к безопасности детей в общественных помещениях и дома.

«Ребёнок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что он сможет открыть окно самостоятельно», — подчеркнули в департаменте.