Калуга, , 13:31 — REGNUM В Калуге в период по 30 августа Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нарушитель», сообщила 9 июля корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Александра Матюхова.

По данным дорожной статистики, с начала года до конца июня на территории Калуги было зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли, 218 человек получили ранения. За аналогичный период 2019 года в областном центре произошло 220 ДТП, в которых семь человек погибли и 284 человека травмированы. Одновременно отмечается увеличение числа погибших в дорожных происшествиях. С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения зарегистрировано 26 ДТП, в которых два человека погибли и 34 пострадали.

«Участившиеся случаи агрессивного поведения водителей, сопряженные с совершением грубых нарушений дорожного движения, вызывают общественный резонанс и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. И здесь оперативно-профилактическое мероприятие ГИБДД «Нарушитель» призвано строго пресечь управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, случаи проезда на запрещающий сигнал светофора и непредставление водителями преимущества пешеходам», — сказала Александра Матюхова.

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