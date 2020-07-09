Петропавловск-Камчатский, , 11:37 — REGNUM В Камчатском крае сотрудники МЧС уже 26-й день ищут экипаж перевернувшегося в районе Авачинского залива катера. Поиски не приносят результат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Читайте также: К поискам экипажа перевернувшегося судна на Камчатке подключён вертолёт

В четверг, 9 июля, поиски вели на катере «БЛ-820». Спасатели обследовали за день около 80 км акватории и прибрежной зоны. Беспилотный летательный аппарат не даёт задействовать в поисках туманная погода.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи пропавших после кораблекрушения моряков не теряют надежды найти своих близких. На борту катера в момент кораблекрушения находились четыре человека. С помощью дрона спасателям удалось обнаружить сам перевернувшийся катер, а позже документы и личные вещи экипажа.