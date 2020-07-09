Москва, , 11:22 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в причастности к тяжким преступлениям, находился на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом. Об этом 9 июля в своем Twitter написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«В оперативных учетах МВД он (Фургал) стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак», — написал Хинштейн, добавив, что он «не удивлен аресту Фургала».

По словам депутата, осужденный в 2011 году «преступный авторитет Тимоха был его помощником». Будучи депутатом, Фургал «продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», добавил Хинштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершённых организованной преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье в отношении предпринимателей.

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