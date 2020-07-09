Оренбург, , 11:20 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура проводит проверки по фактам гибели 8 июля двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного ведомства.

По предварительным данным, в реке Сакмара под Оренбургом утонул 17-летний парень. В Кваркенском районе в реке Сундук погиб восьмилетний мальчик.

В ГУ МЧС отметили, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила поведения на водных объектах в летний период. По данным ведомства, с 1 по 7 июля в регионе зафиксировано пять происшествий на водных объектах. В результате погибли четыре человека. Спасен один ребенок.