Сиэтл, США, , 11:31 — REGNUM Водитель, протаранивший группу манифестантов в Сиэтле в ночь на 4 июля, обвинён в совершении ДТП смертельным исходом. Об этом сообщает газета Seattle Times.

Обвинение 32-летнему Дэвиду Келету предъявила прокуратура округа Кинг штата Вашингтон. Его также обвиняют в безрассудном вождении и наезде на пешехода. Следствие предполагает, что перед ДТП он мог принять наркотик, образец крови мужчины направят на исследование.

Келета оставили под арестом, назначив залог в размере $1,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля в Сиэтле автомобиль въехал в группу участников протестной акции, организованной движением Black Lives Matter. При этом участок шоссе был перекрыт для транспорта. Пострадали две женщины, одна из которых позднее умерла.

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