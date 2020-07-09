Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:41 — REGNUM На Ямале за нелегальный ввоз вахтовиков оштрафовали АО «Краснодаргазстрой» на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Красный Север» со ссылкой на департамент по взаимодействию с федеральными органами власти и мировой юстиции ЯНАО.

В суде установлено, что 24 апреля компания завезла в Новый Уренгой вахтовых работников, проигнорировав постановление губернатора, согласно которому должна была обеспечить обследование на коронавирус всех вахтовых работников, обеспечить им двухнедельную обсервацию.

У большинства приехавших сотрудников АО «Краснодаргазстрой» были лишь справки терапевта об общем состоянии здоровья. Также в оперативный штаб ЯНАО не поступила информация о прохождении вахтовиками обследования на коронавирус после прохождения обсервации.