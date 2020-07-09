Париж, , 10:41 — REGNUM Студент из Южной Кореи подвергся нападению на почве расовой нетерпимости на юге Франции, сообщает французский еженедельник Midi Libre.

Согласно опубликованным данным, 8 июля около 23:30 по местному времени несколько подростков напали на 29-летнего гражданина Южной Кореи перед Дворцом Конгрессов в центре Мопелье, нанесли побои и несколько ранений.

Известно, что конфликт возник после того, как пострадавший с друзьями столкнулся с группой подростков, которые начали показывать оскорбительные жесты, намекающие на узкий разрез глаз.

Гражданин Южной Кореи потребовал извинений от подростков, однако те, в ответ, совершили нападение. Южнокореец был доставлен в ближайшую больницу, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что местные правоохранительные органы арестовали трех подростков в возрасте 17−18 лет, являющихся гражданами Албании, ведётся расследование.