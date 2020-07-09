Москва, , 10:31 — REGNUM В центре Москвы организовали велополосу, по которой ежедневно передвигается 1,5 тысячи велосипедистов. Об этом 9 июля сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

«На Лесной появилась долгожданная велополоса. Ее просили многие жители в рамках объявленного Максимом Ликсутовым краудсорсингового проекта по сбору предложений в сфере транспорта», — говорится в сообщении.

В сообщении также уточнили, что количество автомобильных полос осталось прежним (по 1 полосе в каждую сторону). Все существующие парковочные места сохранились в полном объеме. Велополоса пока во временном исполнении и отгорожена от автомобильной делиниаторами.

«Мы заботимся обо всех наших жителях, вне зависимости от того, на каком транспорте они передвигаются. Создание безопасной транспортной инфраструктуры для нас приоритет», — отметили в пресс-службе.