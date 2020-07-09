Черновцы, Украина, , 10:31 — REGNUM В настоящее время на территории Черновицкой области Украины из-за произошедшего там ранее наводнения остаются подтопленными четыре населенных пункта. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными четыре населенных пункта в Черновицкой области», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате наводнения было разрушено 202,4 километров автомобильных дорог и 95 мостов, а ещё 549 километров автодорог и 213 мостов — повреждено.

Кроме этого, сообщается, что за истекшие 24 часа сотрудники спасательной службы откачали более 2,8 куб. метров воды и доставили населению 1 тонну питьевой воды. В спасательных работах задействованы 259 человек и 96 единиц техники, в том числе два вертолета.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что власти Белоруссии отправили на Украину гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения.