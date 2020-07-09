Магадан, Магаданская область, , 10:44 — REGNUM Магадану грозит мусорный коллапс и введение ЧС — такое заявление сделал городской глава Юрий Гришан в ходе совещания по вопросам несвоевременного вывоза ТКО с контейнерных площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Читайте также: Главу регоператора Алтая оштрафовали за мусор на улицах

По словам Юрия Гришана, ситуация с вывозом мусора в этом году намного хуже, чем в прошлом. При этом у местных властей нет полномочий привлечь оператора к ответственности.

На данный момент в Магадане установлено 482 контейнерных площадки, 356 из них находятся в ведении муниципалитета.

Одной из причин мусорного коллапса является сильный износ контейнеров — часть баков были разбиты и их пришлось убрать с площадок. Вторая причина — магаданцы не уехали в отпуска, многие занимаются ремонтов квартир, что также увеличивает количество мусора.

«В случае, если ситуация ухудшится ещё сильнее, мы объявим режим ЧС и будем решать проблему собственными силами. Напоминаю, что в нашем городе мусор с площадок необходимо вывозить каждый день, а там, где это необходимо — два раза в день», — сказал Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, директора регионального оператора по вывозу отходов на Алтае ООО «Коммунальщик» вновь привлекли к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора.