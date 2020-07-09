Киев, , 10:23 — REGNUM Лесной пожар на Луганщине (контролируемая Киевом часть региона) удастся погасить в ближайшие два дня, а сейчас ситуация уже не такая опасная, как ранее.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 9 июля назначенный Киевом глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его информации, глубоко в лесу еще остались некоторые участки, где идет интенсивное задымление и тление.

«Но это уже не так опасно, как было вчера. Все контролируемо», — отметил Гайдай.

По словам губернатора, специальная комиссия считает пострадавшие и разрушенные дома в результате пожара — по предварительным данным, это 59 пострадавших домов, из которых 24 полностью уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств начался масштабный лесной пожар. 7 июля из-за неблагоприятных погодных условий, сильной жары и порывистого ветра, пожар перекинулся на населенные пункты. По предварительным данным, погибло как минимум 5 человек.