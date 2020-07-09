Хабаровск, , 10:16 — REGNUM Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — это одно из звеньев цепи в расследовании особо важных дел Следственного комитета РФ на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК.

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«Активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников ОПГ в инкриминируемых им деяниях продолжаются. Работа ведётся Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке, связанной с противодействием организованным преступным группам», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Фургала отправили в Москву, где следователи установят его причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным не только в Приамурье, Хабаровском крае, но и в Приморском крае.