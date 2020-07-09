Уфа, , 10:16 — REGNUM Четыре ходатайства о помиловании осужденных не поддержали в Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе региона. Члены комиссии рассмотрели четыре ходатайства о помиловании. Ни одно из них они не поддержали.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, проявить снисхождение не позволила тяжесть совершенных преступлений, а также то, что они совершались не раз, поэтому искренность раскаяния осужденных вызывает сомнения.

Константин Толкачев отметил, что один 33-летний осужденный, который подал ходатайство о помиловании, уже имеет двенадцать судимостей. Ранее он был осужден за мошенничества, кражи и другие преступления. А сейчас отбывает наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Еще один подавший ходатайство о помиловании был осужден за хранение наркотиков. При этом во время отбывания наказания он нарушал режим и получил отрицательно характеристику из исправительного учреждения. Кроме этого, он задолжал по алиментам.

Еще два обратившихся являются убийцами.

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