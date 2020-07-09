Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девочки. Подросток утонула во время отдыха с матерью, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 8 июля на территории одной из баз отдыха в Каменском районе. Как полагают следователи, 16-летняя девочка находилась с матерью на базе отдыха, где прыгала в воду с дерева. В настоящее время проводится проверка.

«После одного из прыжков её тело было извлечено из воды с признаками утопления. Проведенные реанимационные мероприятия не привели к положительному результату, констатирована биологическая смерть несовершеннолетней», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что днём ранее, 7 июля, на городском пляже в Волгодонске утонул 11-летний мальчик, отдыхавший вместе с матерью и знакомыми.

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