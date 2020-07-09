Тбилиси, , 10:11 — REGNUM В Грузии сотрудники Управления детективов департамента полиции края Мцхета-Мтианети 9 июля задержали 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих отца и деда. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, преступление произошло в селе Мухрани. Задержанный был ранее судим, ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве.

«Следствием установлено, что обвиняемый 7 июля текущего года, в собственном доме, нанес холодным оружием многочисленные ранения отцу — А. О. 1968 года рождения и дедушке — Г. О. 1945 года рождения и скрылся с места происшествия», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что нанесенные раны оказались смертельными. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.