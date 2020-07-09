Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело по обвинению экс-сотрудницы магазина в хищении ювелирных украшений. Ущерб оценивается в 1 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, фигурантка уголовного дела, работая продавцом-консультантом магазина одного из московских ювелирных заводов, организовывала подмену золотых украшений. В результате с ноября 2019 года по март 2020 года хозяйствующему субъекту причинен ущерб на сумму около 1 млн рублей, говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Ульяновске вынесен приговор жителю города, которого обвинили в ограблении ювелирного магазина. Ущерб оценён в 250 тыс. рублей, мужчина угрожал продавщице и посетительнице молотком.

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